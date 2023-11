Via libera al progetto sportivo al Marano

Un nuovo centro sportivo al Marano. Se ne parla da anni ed infine la giunta comunale ha dato il via libera al project financing che vede la società privata già titolare della Beach Arena, intenzionata a investire oltre un milione di euro per rifare il centro sportivo chiuso da anni ormai al Marano, a ridosso dei locali della spiaggia e di viale D’Annunzio. Il progetto prevede un investimento importante per realizzare diversi campi da padel, un’area per lo sport all’aperto che si andrebbe a integrare con il resto del nuovo lungomare e un blocco completamente nuovo per gli spogliatoi. Del progetto se ne parla da quando c’era la precedente amministrazione di centrodestra. Erano i periodi in cui i campi da padel nascevano come funghi andando a convertire vecchi campi da calcetto o da tennis. Il via libera al progetto è arrivato oggi. Il privato potrà partire con i lavori.