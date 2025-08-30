Via libera alla ’Fai Bene’. Accesso sicuro e verde, lavori finiti in 4 mesi

Via libera al futuro della Scuola Primaria “Fai Bene”: la Giunta comunale di Rimini ha approvato il progetto esecutivo che darà forma all’area di accesso dell’edificio scolastico in via Verenin Grazia, cuore del nuovo polo educativo di Rimini Nord. Un intervento da mezzo milione di euro che non si limita a garantire strade e parcheggi, ma ridisegna mobilità, sicurezza e qualità urbana attorno alla scuola destinata a diventare un punto di riferimento per famiglie e studenti.

Il progetto prevede un nuovo braccio della rotonda esistente per l’accesso veicolare, il prolungamento della pista ciclabile con attraversamento ciclo-pedonale, un parcheggio da 18 posti auto (di cui uno riservato a persone con disabilità) e una zona dedicata agli scuolabus con piazzale di manovra per i mezzi di servizio. Grande attenzione anche al superamento delle barriere architettoniche, con percorsi pedonali dotati di segnaletica podotattile e cordoli sopraelevati. Per assicurare un ambiente acusticamente idoneo, il piano include un terrapieno rinverdito lungo via Verenin Grazia e la predisposizione per future barriere fonoassorbenti.

Completano l’opera nuove aree verdi, impianto di irrigazione, illuminazione pubblica e predisposizione alla videosorveglianza. I lavori, che dureranno quattro mesi, accompagneranno il completamento della scuola – un edificio di 8.000 mq con laboratori, palestra e refettorio – pronta ad accogliere la comunità scolastica in spazi moderni e sostenibili.