Via libera alla fatturazione elettronica interna e a un’app di ultima generazione per la Smac

Tutto è pronto a San Marino per la fatturazione elettronica interna. A farlo sapere è la segreteria Finanze annuncia l’implementazione di iniziative per garantire "procedure semplificate e un maggiore controllo sul corretto svolgimento delle attività fiscali – spiegano dalla segreteria di Stato – minimizzando al contempo errori e manomissioni". Queste misure consentiranno agli operatori economici stabiliti o identificati nel territorio sammarinese, ma anche ai soggetti ad essi assimilati, di predisporre e trasmettere fatture elettroniche all’Hub dell’Ufficio Tributario per le operazioni realizzate esclusivamente con soggetti locali, a condizione che siano in possesso di un codice operatore economico. Una volta ricevuti i documenti, l’Ufficio Tributario verificherà la loro regolarità prima di procedere all’inoltro delle fatture elettroniche ai cessionari committenti. "Questa nuova modalità semplificherà significativamente il processo di fatturazione e, soprattutto, contribuirà a un maggiore ed efficace controllo. L’adozione del sistema di fattura elettronica rappresenta quindi un passo cruciale verso la semplificazione amministrativa, la trasparenza e la legalità nel nostro sistema fiscale, assicurando un controllo più rigoroso e accurato delle operazioni economiche". Questa misura che sarà operativa nei primi mesi del 2026 e uniformerà le procedure di fatturazione interne sia di beni che di servizi. Ma non è finita qui. Perché la segreteria annuncia anche una nuova gestione della Smac, attraverso l’app di nuova generazione 3.0, i cui test saranno effettuati già a partire dal 2026. "L’innovativa applicazione automatizza l’emissione della ricevuta fiscale tramite Pos. Attraverso un’unica piattaforma, gli utenti possono gestire le certificazioni fiscali di tutte le forme di pagamento, incluso il contante, in modo vincolato ed automatico, velocizzando le operazioni di cassa e di contabilità".