Via libera all’asfaltatura di viale Matteotti

Con la riapertura delle scuole a settembre come deadline, la giunta comunale ha dato il via libera al secondo lotto del progetto per la riqualificazione di viale Matteotti, nel tratto compreso tra via Marecchia a Largo Vannoni. Questo nuovo intervento, che prevede un importo di circa 205mila euro, punta al rifacimento del manto stradale. "L’ammaloramento del viale – spiega l’amministrazione comunale – è in gran parte dovuto alle radici dei pini che, negli anni, si sono estese e hanno creato dislivelli significativi. Per far fronte a questo problema, gli interventi si sono concentrati anche sulla bonifica del sottofondo vicino agli alberi, nonché nella sistemazione dei marciapiedi presenti in entrambi i lati della carreggiata". L’obiettivo è sempre stato quello di riqualificare il manto stradale "salvaguardando in parallelo la salute delle piante".