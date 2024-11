Via libera dal consiglio alla caserma

Il consiglio comunale apre le porte al progetto della nuova caserma dei carabinieri in via Cortemaggiore. Il via libera alla deroga agli strumenti urbanistici di fatto spinge il progetto che ora non avrà più ostacoli amministrativi. "L’approvazione rappresenta un passo decisivo verso la costruzione di un’opera di rilevante interesse pubblico – spiegano dal municipio di Riccione – prevista nell’ambito di un programma di razionalizzazione immobiliare promosso dall’Agenzia del Demanio, in collaborazione con il ministero dell’Interno e l’Arma dei carabinieri". La nuova caserma sorgerà su un terreno concesso dal Comune in diritto di superficie a titolo gratuito per 99 anni, e comprenderà due edifici: quello principale destinato a ospitare il comando compagnia e la stazione dei carabinieri, l’altro riservato agli alloggi. La votazione del consiglio si inserisce nel percorso avviato nel 2019, quando il consiglio comunale si espresse per la prima volta a favore della nuova caserma.