Via libera dal Tar alle slot nella sala di via Italia

Voilà, les jeux sont faits. Ma questa volta il banco se lo porta via Novomatic. Il Tar ha bocciato il divieto del Comune di Rimini accogliendo il ricorso della società che gestisce la sala giochi e slot di via Italia. Al centro della questione la distanza dei punti scommesse dai luoghi sensibili (in questo caso lo stadio del baseball e una cooperativa). La legge regionale vieta il ’gioco d’azzardo’ a meno di 500 metri dagli stessi. Secondo il Comune la distanza non è stata rispettata. Parere opposto quella dei gestori. Di qui il contenzioso, iniziato nel 2017. Metro alla mano – si fa per dire – i giudici hanno stabilito che la distanza minima c’è, mentre le misurazioni della polizia locale sono sbagliate. Perché? Non tengono conto di un passaggio pedonale da utilizzare per attraversare la via Emilia in sicurezza. Per farlo va allungata la strada, e la distanza supera la ’quota minima’ indicata dalla normativa. Insomma, non si può fare una misurazione tenendo conto di una trasgressione.