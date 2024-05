"Via l’Irpef e più sostegni alle famiglie"

Primo Fonti, avvocato in pensione da un anno, sposato e padre di due figlie. Eletto in consiglio comunale dal 2004 al 2014 .

Perché i cittadini dovrebbero votarla?

"Perché mi impegno a condividere le scelte amministrative nella convinzione che i cittadini devono poter esprimere le loro opinioni non solo ogni 5 anni ma anche durante il processo deliberativo. Gli strumenti sono i forum deliberativi che verranno assunti come metodo amministrativo secondo i principi della democrazia deliberativa".

La prima cosa che farà se eletto?

"Istituire la tassa di soggiorno e rimodulare l’addizionale Irpef ampliando la fascia di esenzione o addirittura decidere di non applicarla dove possibile nel rispetto degli equilibri di bilancio".

I primi tre punti del suo mandato, tre cose cui mettere mano nei ‘primi 100 giorni’.

"Casa,lavoro,salute. Sono tre diritti sociali in grave sofferenza. Bisogna mettere in agenda il tema dell’edilizia popolare e convenzionata per assicurare una abitazione ai meno abbienti; è necessario riproporre il tema di una vera cultura del lavoro dove l’obiettivo finale è la persona che ha il primato sul lavoro e il lavoro lo ha sul capitale. Se la persona non ha un lavoro dignitoso con una ‘retribuzione sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’ continua ad essere povero e la Repubblica non potrà dirsi democratica. Occorrono servizi socio-sanitari e assistenziali, primo fra tutti la Casa della Comunità nel cui ambito va riservato anche un servizio deputato alle problematiche attinenti ai temi etici, primi tra tutti, la tutela della vita nascente e le dipendenze".

In caso di sconfitta andrà in consiglio?

"Assolutamente sì. Il partito ‘Insieme’ sarà presente con i punti del programma".

Giudizio sintetico sulla giunta uscente: 2-3 cose positive e 2-3 negative fatte (o non fatte).

"A parte l’amministrazione ordinaria che può essere collocata tra le cose positive, l’azione amministrativa è apparsa segnata in generale da una visione corporativa della società, priva di un disegno d’insieme. Casa e lavoro sono questioni ignorate e la scuola abbandonata a sé stessa. La pur doverosa riunificazione dei due Istituti comprensivi è stata dettata non da una convinta scelta politica ma dalla riduzione delle dirigenze voluta dal Ministero. E poi non è condivisibile la collocazione della nuova scuola decisa senza alcuna condivisione con la cittadinanza". Se sarà escluso dal ballottaggio valuterà eventuali collaborazioni-alleanze?

"Sarà una scelta di rilevante valore politico per il partito ‘Insieme’ che andrà ponderata dalla Segreteria nazionale insieme con i candidati della lista. Al momento posso solo dire che molto dipenderà dai programmi". Mario Gradara