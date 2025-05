"Via l’onore al Duce: un atto coraggioso"

La revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini nel Comune di San Clemente e la consegna della cittadinanza onoraria alla memoria di Giacomo Matteotti ha portato la parlamentare Laura Boldrini ieri a voler incontrare la sindaca ed il consiglio comunale del piccolo Comune della Valconca. E Mirna Cecchini, sindaca di San Clemente, ha voluto ribadire: "Dai tanti messaggi ricevuti in questi giorni la percezione è pari all’aver compiuto un atto di coraggio – ha ribadito la prima cittadina –: era davvero il tempo di lanciare un segnale importante: togliere il velo e la giustificazione a un riconoscimento che non aveva alcuna giustificazione di merito e tanto meno storica. Un’urgenza avvertita e cresciuta fino all’atto concreto del 24 aprile. Specie in un clima d’incertezza come quello attuale. In cui c’è chi non si dichiara contro i crimini del fascismo o legittima e tollera certi comportamenti vergognosi nell’opinione pubblica. Quindi si, siamo stati coraggiosi. E di ciò ne vado orgogliosa".

Così la sindaca ha introdotto l’incontro, avvenuto ieri, nella Sala del Consiglio Comunale, con l’onorevole Laura Boldrini, Presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, arrivata in Valconca proprio per conoscere personalmente la prima cittadina, la Giunta e i rappresentanti del consiglio comunale che hanno votato all’unanimità i due provvedimenti. "La cittadinanza onoraria conferita in quel determinato periodo storico, cioè nel Ventennio fascista, non è stato un sincero riconoscimento verso una personalità: si subivano troppo spesso pressioni affinché i Comuni riconoscessero tale merito a Mussolini. Faceva parte dell’azione di propaganda a cui all’epoca non ci si poteva sottrarre. Quindi voi – ha detto l’onorevole Boldrini – siete stati in grado di svelare una mistificazione storica. Io spero che dopo la vostra decisione, che ha valore civico, etico e politico, siano molti altri i Comuni a fare la stessa, identica cosa".

Luca Pizzagalli