Via l’opera dedicata a Gianni: bufera in paese

A Pennabilli il bel murale dedicato a Gianfranco ‘Gianni’ Giannini, storico promotore della Fiera dell’Antiquariato e amico di Tonino Guerra, è stato rimosso dopo nemmeno due mesi. Il motivo? L’opera d’arte non aveva i permessi dalla Soprintendenza. A realizzarlo ad agosto era stato l’artista JodyPinge, sul muro di una casa (di uno dei familiari di Giannini) in fondo al vicolo De’ Medici, a due passi dall’Orto dei frutti dimenticati. Il palazzo che lo ospitava è in una zona tutelata e sottoposto a vincoli. Precisa il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini: "Non abbiamo chiesto di rimuovere l’opera, ma abbiamo solo informato il proprietario dell’immobile che erano arrivate diverse segnalazioni in municipio, per verificarne la validità. Quell’area è soggetta a vincoli paesaggistici. La soluzione suggerita era stata quella di regolarizzare l’opera con la Soprintendenza, attraverso una sanatoria. Alla fine l’artista e il proprietario hanno deciso in autonomia di rimuoverlo. Se fossero passati dai nostri uffici prima di realizzare l’opera, avrebbero capito quale iter burocratico va seguito per i borghi storici come il nostro. Vanno fatti sempre i conti la legge". L’artista e i famigliari di Giannini non vogliono fare commenti a riguardo, ma il video della rimozione del murale è diventato virale sui social. Molti residenti hanno condiviso il video esprimendo la loro contrarietà. "Scelta assurda. Gianni è stato un personaggio storico di Pennabilli". Altri ricordano che "l’arte di strada è nata proprio così. I writers realizzano opere in giro nelle città anche senza i permessi". E poi "JodyPinge è un artista molto noto, ha già realizzato altre opere in centro storico a Pennabilli, in altri paesi del Riminese, in giro per l’Italia. Anche a San Leo, che è un borgo storico come Pennabilli".

Rita Celli