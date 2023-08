Via mar Mediterraneo invasa da bottiglie, degrado e sporcizia

Degrado, rifiuti, bottiglie vuote gettate dove capita. Eppure siamo nel cuore di Bellaria. Ovvero in via Mar Mediterraneo, a ridosso dell’Isola del Platani. La via che oltre ad alcuni alberghi, ristoranti e attività commerciali ospita anche la storica pescheria cittadina - in disuso da decenni - e soprattutto la strada che ha visto, tra fine Ottocento e inizio Novecento, aprire i battenti la prima balera della Romagna. Quella ’casa del liscio’ ante litteram voluta dal violinista e capo orchestra Carlo Brighi, in arte ’Zaclein’ (o ’Zacloin’), considerato il fondatore della musica da ballo romagnola. Quanto al degrado, "soltanto quest’ultima ’mandata’ di bottiglie vuote – lamenta un operatore turistico – è abbandonata da oltre una settimana. Ed è un film che si ripete purtroppo regolarmente da inizio estate. Inutili finora le segnalazioni a chi di dovere, che dovrebbe occuparsi del decoro e della raccolta dei rifiuti".