Via Massani, l’incubo dei crolli

L’unica certezza, per il momento, è che non si tratta di una delle (tante) grotte tufacee presenti in centro storico a Santarcangelo. Ma quella grossa buca scoperta ora in via Pio Massani, nel corso delle indagini avviate per capire le cause delle crepe in alcune case vicine, preoccupa parecchio. Un passo indietro. Alcuni mesi fa sono comparse crepe sospette in alcune abitazioni in via Massani. Non solo: una crepa sulla storica mura del tamburello, già presente, si è allargata (e non di poco). Per questo motivo a marzo il Comune di Santarcangelo, insieme all’Agenzia regionale di protezione civile, ha iniziato una campagna di monitoraggio sulla strada e sugli edifici privati prospicienti. A maggio poi, dopo il crollo (avvenuto nei giorni dell’alluvione) di uno dei grandi pini lungo via Massani, si è deciso di avviare inoltre un piano di controlli straordinari sulla stabilità degli altri alberi nella strada, nonché di rimuovere la ceppaia di quello caduto. Proprio nel corso di queste operazioni (per la rimozione del ceppo) i tecnici hanno scoperto la presenza di una cavità di importanti dimensioni sotto le radici dell’albero. Sulla base di questo nuovo elemento, e dopo un sopralluogo congiunto con i tecnici dell’Agenzia regionale di protezione civile, l’amministrazione di Santarcangelo e l’Agenzia stessa hanno deciso di affidare l’incarico a un’azienda specializzata, per eseguire nuove indagini geofisiche mediante la tecnica del georadar. L’indagine verrà utilizzata, spiegano dal Comune, "per esaminare la composizione geologica e – soprattutto – per verificare l’eventuale presenza di discontinuità del sottosuolo sia nell’area dove la cavità è stata rinvenuta, sia lungo via Pio Massani, sia nei cortili delle abitazioni". Una volta completate le indagini geofisiche i tecnici di Comune e Protezione civile decideranno i lavori da fare. Il ricordo del crollo delle case di via Nobili, avvenuto nel 1992, è ancora più vivo che mai in città.