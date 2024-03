Via Massani, nuovi lavori in arrivo per mettere in sicurezza la zona

Nuovi lavori in vista per la messa in sicurezza di via Pio Massani. Da tempo la strada nel cuore del centro storico di Santarcangelo è osservata speciale, dopo le crepe rilevate sulle mura dello Sferisterio e anche in alcune case. Poi, in seguito all’alluvione del maggio scorso e al crollo di un pino, sono stati riscontrati tramite nuove indagini altri problemi che hanno portato alla decisione di abbattere altri alberi. Ora il Comune ha deciso di affidamento un incarico a una società di ingegneria, che progetterà e coordinerà ulteriori indagini per poi predisporre un nuovo progetto per la messa in sicurezza dell’area. Sarà la Enser, società di Faenza, a occuparsi del coordinamento di indagini, progettazione e direzione dei lavori. Un incarico per 40mila euro, quello conferito dal Comune alla società, coperto coi fondi ministeriali ricevuti per i danni causati dall’alluvione. A questo progetto si aggiunge quello per il consolidamento e la messa in sicurezza della mura, sempre in via Massani, in corso di definizione da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile dellEmilia-Romagna. Prima dell’avvio delle nuove indagini è previsto un incontro con i residenti della via, alla presenza dei tecnici comunali e regionali, per illustrare i lavori futuri. Nel frattempo prosegue il monitoraggio attivato dopo la scoperta di una cavità sotto la strada. Scoperta fatta proprio in seguito al crollo del pino in via Massani, avvenuto durante l’alluvione di maggio.