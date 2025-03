Via Nicolò Zeno, le code hanno le ore contate

Via Nicolò Zeno: tana libera tutti. Le code hanno i giorni (o le settimane) contati. E’ l’amministrazione comunale, dopo l’articolo di ieri con segnalazioni di code e traffico da parte dei residenti, nonché intervento del capogruppo di opposizione, a fare il punto annunciando il lieto evento: l’ampliamento della stradina che porta all’Istituto comprensivo, via Zeno, che in vari momenti della giornata - entrata e uscita degli studenti, consigli di classe e di istituto - risulta intasata e difficilmente percorribile. "Farà piacere sapere, ai cittadini e al consigliere Baldassarri – attacca l’amministrazione – che ciò che nemmeno l’allora centrosinistra riuscì a fare, sarà presto realizzato dall’attuale amministrazione comunale".

"Ossia – continua il Comune – portare a termine una convenzione urbanistica che prevede l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di una serie di parcheggi prossimi alla scuola Panzini (in realtà da gennaio intitolata a Rita Levi Montalcini, ndr) al fine di facilitarne l’accesso, decongestionando il traffico sulla via Zeno". "Riconoscendo le criticità che i residenti sono chiamati ad affrontare – proseguono gli amministratori – ma sottolineando altresì, a onor del vero, che stiamo parlando di disagi fortemente circoscritti in termini orari; in particolare a quella fascia di punta che va dalle 7.45 alle 8.15 in concomitanza con l’inizio delle lezioni, con comprensibili complicazioni in caso di maltempo". In realtà, come sa chiunque si sia addentrato nella ’zona rossa’, criticità ci sono anche spesso dopo mezzogiorno e intorno alle 14,30. E a volte nel pomeriggio. "Detto questo – continua l’amministrazione comunale – quella in definizione è una convenzione che rispecchia in tutto e per tutto gli scenari ipotizzati nell’articolo odierno (Carlino di ieri, ndr), prevedendo appunto, al netto della capacità edificatoria preesistente dei lotti interessati, l’allargamento della sede stradale e un numero cospicuo di stalli vicino alla scuola. Un’operazione che stiamo perfezionando con l’auspicio di un inizio lavori entro il 2025 e con la volontà di andare incontro alle esigenze sia dei residenti che dei genitori".

Il tutto, concludono dal Palazzo municipale, "parallelamente alle politiche e alle tante iniziative – dal pedibus alle attività in aula - con cui convintamente l’amministrazione promuove una mobilità sostenibile nel percorso casa-scuola e scuola-casa: a favore di soluzioni ciclopedonali e del contenimento dell’uso dei mezzi a motore".

m.gra.