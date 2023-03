Via Ovidio, 50mila euro per il manto stradale

Cinquantamila euro per il manto di arredo urbano di via Ovidio, una delle principali arterie di Igea Marina. Lavori tra le intersezioni con la via Properzio e la via Orazio.

Un intervento che si unisce ai lavori già apportati sulle aiuole di questo frequentato asse stradale. Quello in via Ovidio è il primo di una serie di interventi che interesseranno la rete urbana in vista della stagione estiva. Due le direttrici di intervento, una volta alla salvaguardia degli ingressi in città e l’altra orientata alla manutenzione straordinaria delle strade, il cui fondo è stato particolarmente messo alla prova dai fenomeni meteorologici degli scorsi mesi: per investimenti complessivi di circa 550mila euro.