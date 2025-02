Via Ovidio colabrodo, il Comune corre ai ripari

Via Ovidio è un colabrodo. Infuriano le polemiche sulle condizioni della strada di Igea Marina, dissestata e piena di buche. "Va riasfaltata subito", scrivono in molti sui social. Critiche a cui il vicesindaco Francesco Grassi risponde facendo chiarezza sui prossimi interventi. "Durante l’incontro con i cittadini, al centro Belli, abbiamo illustrato in maniera dettagliata il progetto di restyling di via Ovidio, che include la riqualificazione di aiuole e spazi verdi paralleli alla strada". Il progetto prevede l’utilizzo di un asfalto albino, simile a quello impiegato in via Metauro e via Pascoli. "Così si garantisce maggiore resistenza alla viabilità quotidiana, senza compromettere l’estetica e la funzionalità della strada – ricorda il vicesindaco – Si tratta di un asfalto che permette anche una passeggiata più confortevole nelle serate estive". Grassi spiega poi che è già stato effettuato un sopralluogo, con una ditta specializzata, in attesa del preventivo dei lavori. "Attendiamo il primo preventivo utile per definire l’impegno di spesa, – aggiunge – Speriamo di poter avviare i lavori nel più breve tempo possibile". In questi mesi inoltre "saranno completati i lavori di restyling nella zona del lungomare di Igea centro, mentre nel 2026 si interverrà nel tratto che va dalla chiesa al porto". Nel frattempo una serie di interventi mirati, nelle zone più critiche – con la sistemazione dell’asfalto in alcune aree più danneggiate – è già pronta a partire.

a.d.t.