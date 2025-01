Via Panoramica, dopo lo stop si riparte dalla palestra

La gru è arrivata e anche i primi operai. Dal municipio avevano annunciato una ripresa dei lavori nel cantiere alla ex scuola Panoramica, e i primi risultati stanno arrivando. Per il momento quanto preme all’amministrazione è mettere in sicurezza quel poco che era spuntato da terra, ovvero le parti in legno della futura palestra Panoramica. Si riparte da qui, dai lavori per completare la struttura per lo sport in quello che dovrà tornare a essere un plesso scolastico. Dopo avere messo in sicurezza la struttura e i materiali utilizzati e rimasti all’aperto per anni, i lavori per completarla procederanno di pari passo con quelli della realizzazione della scuola. Il sedime su cui dovranno crescere aule e spazi scolastici vede, dopo cinque anni dall’inizio dei lavori, solo una piana di cemento armato e nulla più. Non ci sono segni della struttura in legno che avrebbe dovuto realizzare la ditta che aveva vinto l’appalto.

Per completare la scuola servirà tempo, per ora gli operai si concentreranno sulla palestra per rimuovere, sostituire e rifare i solai della struttura segnati dall’incuria delle ultime stagioni. Il progetto della nuova scuola Panoramica era stato avviato nel 2019, ma ben presto aveva subito un importante rallentamento causato delle problematiche sorte con la ditta appaltatrice. Il cantiere era stato abbandonato e i lavori interrotti. Alcuni mesi fa l’amministrazione ha risolto il contratto per inadempimento. Da allora gli uffici tecnici in municipio hanno lavorato per avviare una nuova pianificazione. Un impegno che si sta traducendo nella ripresa delle attività che porteranno al completamento dell’opera, assicurano dalla giunta.

"I lavori iniziati alla palestra di via Panoramica rappresentano un importante passo in avanti per un progetto che guarda al futuro – osservano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola -, garantendo ai giovani e alla città spazi adeguati per la crescita e lo sviluppo delle attività scolastiche e sportive".

Una volta avviati i lavori alla palestra si attendono gli operai per procedere con quelli della scuola. Per il plesso vero e proprio la ditta dovrebbe partire con le opere nel mese di aprile. La fine lavori è stimata in 180 giorni, il che significa che con la fine dell’anno verrà terminata anche la nuova scuola. Non si sa ancora come verrà utilizzata. Il calo demografico potrebbe limitare la necessità di avere nuovi spazi per le elementari, tant’è che in municipio valutano anche altri utilizzi se non ci saranno bambini per occuparla.

Andrea Oliva