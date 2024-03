Via pedane e facciate: ‘smontato’ il Balena

Parte lo ‘smontaggio’ del Balena. Per il momento sono state asportate le pedane esterne al locale, ma è probabile che entro breve vengano rimosse anche le pareti esterne con il colore scuro che ha contraddistinto lo stile del Balena. Tuttavia non si tratterebbe di fare i bagagli per andarsene. Di mezzo c’è un contenzioso con il condominio in cui insiste il locale, per i lavori che lo stesso condominio intende realizzare ormai da tempo sulla struttura. La vicenda del locale di viale Ceccarini si intreccia con i rapporti non idilliaci con il resto del condominio e la vicenda giudiziaria in corso con il Comune di Riccione.

Nel primo caso è da tempo che il condominio in cui insiste il locale intende far eseguire lavori alle facciate esterne dell’edificio. Peraltro lo scorso anno l’occupazione del suolo pubblico data dal Comune al locale aveva una scadenza in vista dell’apertura del cantiere. I tempi si sono allungati, ma è arrivato il momento di passare ai lavori. Da tempo ormai i tecnici della proprietà hanno incontri propedeutici in municipio. Lo smontaggio delle pedane esterne segue questa logica, perché consentirà il montaggio delle impalcature. Ma oltre alle pedane ci sono le facciate e su queste a quanto pare si è aperto un altro fronte giudiziario tra la società che gestisce il locale e il condominio, con il secondo che ha agito legalmente per farle rimuovere.

Dovrebbe essere solo una questione di tempo, poi anche le pannellature saranno smontate e il cantiere prenderà il via. Tutto da capire resta il contenzioso aperto con il Comune di Riccione, da cui passa il futuro del locale. Infatti l’amministrazione aveva emesso più atti relativi a presunti abusi edilizi all’interno del locale che come conseguenza prendevano in considerazione anche l’attività stesso del locale che poteva sovlgere il Balena.

La società titolare del locale, la Ceccarini 24, aveva presentato ricorso al Tar per chiedere la sospensiva dei provvedimenti, tre quelli contestati, ma il Tar aveva rigettato il ricorso. Da allora nulla è cambiato negli spazi del Balena che non ha più riaperto. Si attende la sentenza nel merito del Tribunale amministrativo regionale per sapere se e in che modo il locale potrà riprendere l’attività.

Intanto il tempo passa, i lavori al condominio partiranno e serviranno mesi prima della conclusione, lasciando un altro punto interrogativo sulla riapertura del locale.