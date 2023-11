"Via Ravenna, coi soldi del governo risolviamo i pericoli per il traffico"

Il corposo finanziamento ministeriale per la ’piastra’, il ponte a raso sulla vecchia statale, via Ravenna, consentiranno di mettere in sicurezza quel punto a forte rischio in caso di esondazioni del fiume Uso. E’ la civica Lbs (Lista Bucci sindaco) a commentare lo stanziamento di 3,5 milioni di euro da partedel governo, parte dei finanziamenti destinati ai Comuni del Rimenese, a seguito degli eventi alluvionale dello scorso maggio. "Fin dal mese di maggio – continua Lbs – in occasione della drammatica alluvione, con apposita interpellanza presentata in consiglio comunale, avevamo sollevato l’urgenza di un intervento comunale ai fini della ristrutturazione del ponte ponte sull’Uso di via Ravenna. Anche questa era una problematica che noi, a suo tempo, avevamo inserito nel nostro programma elettorale. L’intervento, ove fatto con l’opportuna coerenza e prospettiva, può infatti risolvere due problemi. Il primo, di carattere idrogeologico, servirà ad evitare pericolose esondazioni e allagamenti e a completare i lavori pubblici eseguiti nel tempo grazie a vasche di laminazione, bacini di contenimento, etc. Il secondo, relativo alla mobilità, per assicurare soluzioni di smistamento del traffico in entrata e in uscita dalla città capaci di risolvere finalmente le attuali problematiche di accesso degli autoveicoli, in particolare dei mezzi di maggiori dimensioni, dirette al palacongressi, al porto e alla zona mare della città. L’obiettivo dovrà essere altresì il favorire lo snellimento il traffico, scongiurando le soste dei mezzi su via Ravenna ai fini della svolta a sinistra, rese non particolarmente sicure dalle dimensioni ristrette della carreggiata".