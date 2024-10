"Via Roma? Ecco il nostro progetto a lungo termine"

"Non ha senso piantare ora nuovi alberi per sostituire quelli caduti: rischiamo di perdere anche questi. Serve prima un intervento di riqualificazione del sottosuolo". Con queste parole, l’assessore all’Ambiente, Adele Ceccarelli, fa il punto sulla complessa situazione degli spazi verdi di via Roma, rispondendo anche alla proposta avanzata dal consigliere Giovanardi durante la seduta comunale di agosto. Lui suggeriva la sostituzione delle pavimentazioni e il ripristino del verde pubblico. Secondo Ceccarelli, la soluzione di Giovanardi sarebbe però temporanea. "Stiamo valutando una riqualificazione completa – ha spiegato l’assessore – perché molte delle piante esistenti sono già in sofferenza. E poi dobbiamo esaminare le condizioni del sottosuolo. Senza una pavimentazione drenante, le nuove piante non durerebbero a lungo. Sarebbe solo un palliativo". Occorre, invece, "un intervento approfondito, che valuti la fattibilità degli interventi".

Attualmente, l’ufficio tecnico sta analizzando un progetto strutturale. E solo al termine di questa fase preliminare si potrà procedere con un bando per l’avvio dei lavori. "Non ci saranno cambiamenti immediati – ribadisce Ceccarelli – perché la semplice piantumazione non risolverebbe il problema. L’obiettivo è riqualificare il sottosuolo e migliorare il sistema di drenaggio e irrigazione". Tra le possibili soluzioni si sta considerando l’uso del ginkgo, un albero noto per la sua capacità di assorbire le polveri sottili e per il forte impatto estetico. Tuttavia, l’assessore precisa: "Siamo ancora nella fase di studio e non è stata presa alcuna decisione definitiva. Sicuramente, però, sono esclusi i pini, ritenuti inadatti al contesto specifico di via Roma". Ceccarelli poi sottolinea l’importanza di garantire la sostenibilità del progetto, sia dal punto di vista economico che ambientale. "Valorizzare il verde urbano è fondamentale, ma dobbiamo farlo con uno sguardo rivolto al futuro. È essenziale scegliere piante adatte all’ambiente e capaci di creare un viale alberato che offra ombra e resistenza nel tempo".

Aldo Di Tommaso