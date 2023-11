Via Scalone sarà più sicura grazie ai nuovi lampioni

Pronti a ripartire a Santarcangelo i lavori per l’efficientamento energetico e la riqualificazione degli impianti dell’illuminazione sulle vie Scalone e Ronchi. I lavori sono finanziati per 130mila euro dai fondi Pnrr. Saranno 12 i nuovi lampioni che verranno installati nei due tratti più densamente popolati di via Ronchi: 3 nei pressi dell’incrocio con via Torino e gli altri 9 tra il parcheggio e via Calancone. I lavori partiranno il 20 novembre e si concluderanno – indicativamente – il 7 dicembre: durante il cantiere è prevista l’istituzione del senso unico alternato nei tratti interessati dall’intervento.

In via Scalone invece dopo i primi lavori del 2022, con la realizzazione di infrastrutture e di reti propedeutiche al nuovo impianto di illuminazione, dal 27 novembre prenderà il via la seconda fase dell’intervento. Saranno montati 15 nuovi lampioni con luce a led, mentre alcuni di quelli esistenti saranno spostati, per rendere più sicura la strada e ridurre il rischio di incidenti. Anche qui è previsto il senso unico alternato nei diversi tratti interessati dai lavori, tra l’incrocio con via Trasversale Marecchia e quello con via Amendola.