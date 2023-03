Via Scalone vede finalmente la luce

Nuova luce su via Scalone. Partirà il 14 marzo il cantiere (tanto atteso dai residenti) per realizzare le infrastrutture e le reti elettriche necessarie alla riqualificazione e al potenziamento dell’illumunazione pubblica. L’intervento – finanziato da fondi Pnrr, è il primo stralcio dei lavori, che verranno completati entro l’anno. In autunno infatti si provvederà a installare 15 nuovi lampioni lungo la strada, molto buia e spesso teatri di incidenti, mentre alcuni di quelli già esistenti verranno spostati in altri punti di via Scalone.

Il cantiere in via Scalone, strada spesso usata come ’scorciatoia’ della via Trasversale Marecchia per i mezzi diretti verso il centro, non sarà indolore. Per consentire le operazioni d’installazione delle infrastrutture e delle reti elettriche, da martedì 14 marzo fino a venerdì 7 aprile via Scalone sarà percorribile a senso unico alternato dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, e ci sarà il divieto di superare i 30 km orari. In questa fase dei lavori inoltre sarà vietata, per tutta la durata del cantiere, la sosta su entrambi i lati della strada, mentre sarà garantito un percorso in sicurezza per pedoni e ciclisti.

I lavori in via Scalone arrivano dopo che per anni i residenti della zona hanno chiesto di mettere in sicurezza la strada. E Jenny Dolci, consigliera comunale di Bene in comune, ha fatto di via Scalone una delle sue battaglie in aula. "Questo intervento – osserva la consigliera – arriva dopo le ripetute sollecitazioni e la mozione da me presentata nel febbraio del 2021 e approvata all’unanimità". Il cambio della viabilità provocherà più di un disagio, non solo ai residenti della zona. "Lo metteremo in conto, ma è un sacrificio che vale la pena affrontare – continua la Dolci – perché finalmente la via Scalone sarà più illuminata e più sicura".

Per questo intervento e quello su via Ronchi (che servirà sempre a potenziare l’illuminazione pubblica) la spesa sarà di circa 130mila euro, finanziata dai fondi del Pnrr. "Si tratta – sottolinea la vicesindaca Pamela Fassi – di lavori molto attesi dai residenti di entrambe le vie che, vista l’elevata urbanizzazione, necessitavano di un sistema di illuminazione pubblica in grado di mettere in sicurezza la circolazione stradale e anche quella ciclopedonale".