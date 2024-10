Via Tavoleto, la denuncia di una automobilista: "Chiodi lasciati sulla strada e pneumatici bucati"

Chiodi poggiati sulla strada, posizionati proprio per essere calpestati dagli pneumatici delle auto, o ancora peggio da quelli degli scooter. Una disavventura con cui qualcuno ha dovuto fare i conti nei giorni scorsi, in prossimità di uno dei dossi posizionati su via Tavoleto a San Clemente, più precisamente davanti al ristorante ‘Corrado’. Ad accorgersi di alcuni rumori strani provenienti da una delle ruote della sua vettura, dopo aver superato il dosso incriminato, è stata una residente della zona, che dopo aver accostato per controllare la situazione ha segnalato l’accaduto su una pagina social dedicata.

"Appena mi sono accorta della situazione mi sono subito fermata – spiega su Facebook –. E a quanto pare qualcuno si è divertito a piazzare chiodi e bulloni sulla carreggiata per creare problemi. Io ero in auto, non oso immaginare cosa sarebbe potuto accadere ad un motorino". Le ‘sorprese’ lasciate sull’asfalto non terminano qui, ad una rapida occhiata, la residente e alcuni passanti si sono resi subito conto della presenza di altri chiodi nelle vicinanze. "Chi mi è venuto in soccorso ha visto subito altri bulloni posizionati in prossimità di altri dossi lungo la via. Per ora abbiamo rimosso tutto. Ho provveduto a sporgere denuncia, ma occorre comunque fare attenzione quando si percorre quella via".

