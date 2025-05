"Via Torre dimenticata. Anche noi siamo parte dell’Isola dei Platani"

Via Torre dimenticata perché la confinante Isola dei Platani segna i suoi ’confini’ e residenti e turisti non li travalicano? A lamentare il ’fenomeno’ sono alcuni residenti: "Molti turisti non sanno che esiste questa via, alcuni ci arrivano per caso, altri non arrivano mai... Comunque tanti si fermano in piazza Matteotti, a 100 metri". In pratica si chiede di "dare continuità", con eventi e segnalazioni, alla strada che ospita la Torre Saracena, e sbuca sul ’ponte immobile’ (o quasi) che conduce sull’altro lato del fiume Uso, a Igea Marina.