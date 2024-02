Via Toscanini, residenti in protesta: "Strada da rivedere: è pericolosa"

Anche i residenti di via Toscanini a Cattolica, preoccupati dal traffico pesante in aumento nella via e dall’ampliamento in corso della zona artigianale chiedono modifiche alla viabilità del quartiere per garantire più sicurezza e tranquillità. Dopo che Cna Cattolica e San Giovanni ha richiesto chiarimenti sul futuro dei collegamenti tra l’ampia nuova area in espansione ed i Comuni di Cattolica e San Giovanni anche le famiglie di via Toscanini tornano a ribadire l’importanza delle loro richieste sostenute da una raccolta firme di oltre 100 adesioni già depositate nelle settimane scorse a Palazzo Mancini.

"Noi chiediamo che si pensi ad un futuro in sicurezza per questa strada che necessita di maggiori spazi, di carreggiata più ampia e se possibile che vi transitino meno mezzi pesanti – spiegano i residenti – mancano poi gli arredi urbani, i marciapiedi, gli attraversamenti pedonali e siamo preoccupati perché con l’ampliamento della zona artigianale il traffico pesante potrebbe aumentare. Tanti i nodi da sciogliere: è essenziale che la nuova zona artigianale non abbia nessun accesso su via Toscanini, inoltre chiediamo il divieto di transito per mezzi superiori alle 3,5 tonnellate e soprattutto chiediamo di creare un senso unico per via Toscanini con l’inserimento di una pista ciclabile e pedonale lato case; infine chiediamo che il nuovo parcheggio a ridosso della zona artigianale sia ad uso esclusivo dei residenti eliminando il varco lasciato aperto per i lavori". La via è molto trafficata ed è un’arteria di collegamento tra Cattolica, San Giovanni,zona artigianale ma anche con le vicine Marche ed il confine con Gradara e Fanano, frazione di Gradara. E si tratta di un’area con molti residenti e numerose famiglie.

lu.pi.