Via Trento, finita la riqualificazione

Completato il restyling di via Trento, una delle principali arterie della zona a mare di Cattolica. "La via è sbocciata con la piantumazione di nuovo verde, come le begonie in ogni aiuola ai lati della strada, e con alcuni alberi in sostituzione di quelli che non hanno retto alla stagione estiva – spiega l’amministrazione comunale – Sono state realizzate anche due nuove caditoie per garantire il drenaggio delle acque piovane". Ieri si è recato sul posto l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Uguccioni: "Un progetto che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione – spiega Uguccioni – e che oggi abbiamo completato. Abbiamo curato ogni dettaglio e con gli interventi di questa mattina, ridato verde e colore alla via. Fondamentale anche la sistemazione delle nuove caditoie. Ad ogni pioggia si creavano infatti delle pozze d’acqua. Le caditoie sono state realizzate proprio per drenare la pioggia e impedire il formarsi di queste pozzanghere", Soddisfazione per il nuovo look anche da parte dei cittadini, tra cui Alberta Molari, presidente del comitato Mare Nord.