Via vai sospetto dall’appartamento. Pusher nascondeva un chilo di droga

Quasi un chilogrammo di sostanze stupefacenti tra hashish, marjuana e cocaina è stato sequestrato dalla polizia locale di Rimini nel corso di un controllo nell’abitazione di un riminese, classe 1977, tratto poi in arresto con l’accusa di detenzione ai fini dello spaccio. L’operazione è stata condotta martedì dal personale della squadra giudiziaria, facendo seguito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini della zona che avevano notato un via vai sospetto di persone che entravano e uscivano da quell’appartamento in zona Miramare, da cui più volte avevano sentito provenire un forte odore di marijuana. Dopo le prime verifiche, la polizia locale ha quindi bussato alla porta dell’uomo trovandolo in possesso di 13 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione. Il personale ha poi controllato l’abitazione, rinvenendo 920 grammi totali di hashish suddivisi in 89 dosi e 25 grammi di marijuana, custoditi in due vasetti di vetro nascosti in parte nei cassetti della camera da letto e in parte in altre zone della casa. Sono stati inoltre trovati sempre in un cassetto circa 1.100 euro in contanti, ritenuti proventi dell’attività di spaccio. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e ieri è comparso davanti al giudice del Tribunale per il processo per direttissima. Al termine dell’udienza al 48enne è stato applicato l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne, oltre all’obbligo quotidiano di firma.