Via Vecchia Emilia, lavori alla rete idrica

Partono domani nuovi lavori alla rete idrica nel tratto di Vecchia Emilia compresa tra le vie Tosi e San Vito, nel comune di Santarcangelo. L’intervento di Hera, che prosegue quello realizzato nelle scorse settimane nella zona di Casale San Vito, procederà in quattro stralci, il primo dei quali interesserà il tratto compreso tra via Tosi e il civico 79 di via Vecchia Emilia. Si proseguirà con i civici 79 e 93, la terza parte tra i civici 93 e 143 e l’ultima tra il civico 143 e via San Vito, intersezione esclusa. Tutte le fasi dei lavori prevedono l’interruzione al traffico di porzioni di via Vecchia Emilia che resteranno comunque percorribili a piedi e in bici con percorsi protetti, mentre sarà garantito l’accesso alle abitazioni a residenti e mezzi di soccorso. L’intervento si concluderà a settembre. Avanti con i lavori anche in via Mazzini (tra vie Emilia e Don Giovanni Verità) che dal lunedì al venerdì resta totalmente chiuso al traffico veicolare. Sono comunque accessibili i percorsi pedonali e resta garantito l’accesso alle abitazioni a residenti e mezzi di soccorso. L’intervento si concluderà il 30 giugno. Per i cambiamenti del trasporto pubblico basta visitare il sito di Start Romagna.