Via Verenin:: "Il sottopasso pronto in estate"

Lotta dura alla ’sosta selvaggia’ da parte della polizia locale. Impegno per la manutenzione del verde, delle strade. E, soprattutto, annunciati i principali interventi e obiettivi per la zona di Rimini nord. Assemblea molto affollata l’altra sera a Torre Pedrera: oltre un centinaio i cittadini presenti al faccia a faccia con il sindaco Jamil Sadegholvaad, gli assessori Mattia Morolli, Juri Magrini e Anna Montini e i tecnici del Comune. Sono stati ricordati alcuni dei lavori più significativi già avviati in zona, come il recente sfondamento di via Porto Bardia, per migliorare la viabilità e ridurre il traffico. Presentato un progetto strategico per il 2025: la riqualificazione di via Proteo, l’importante arteria che collega Torre Pedrera con Viserbella. Grande attenzione anche per via Verenin Grazia, dove sarà inaugurato in estate il nuovo sottopasso ciclopedonale che collegherà la zona mare con via Orsoleto, "avvicinando le aree a monte e a mare della Ss16". Finalmente, visto che il cantiere è aperto da lungo tempo. Sempre lungo la stessa via, nel 2026 partiranno i lavori di riqualificazione delle piste ciclabili, con un investimento da 1 milione. Tra gli altri progetti quello della nuova scuola Fai Bene: un’elementare di ultima concezione e una palestra polifunzionale, punto di riferimento non soltanto per il mondo scolastico, ma anche per le realtà sportive del territorio che avranno così a disposizione una struttura moderna. Infine l’amministrazione ha assicurato massima attenzione per "la cura del verde, per la manutenzione delle strade e le asfaltature", così come per il tema della sicurezza urbana.