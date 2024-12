Via Verenin. Ok al progetto per la ciclabile

Approvato dalla giunta il progetto per la pista ciclabile di via Grazia Verenin a Viserbella, opera da un milione di euro, 750mila dei quali da contributo regionale. Via Grazia Verenin è un’arteria strategica di collegamento tra la Statale e il lungomare Porto Palos. Tanti i nuovi residenti recenti nella zona, per i nuovi insediamenti di edilizia popolare e la presenza di impianti sportivi e infrastrutture pubbliche. "Questo incremento – sottolinea il Comune – ha reso necessari, a fronte di un aumento del traffico veicolare, gli interventi realizzati e in corso di realizzazione, per garantire sicurezza e sostenibilità". L’intervento prevede una pista ciclopedonale bidirezionale di 2,5 metri di larghezza, con spartitraffico e banchine erbose, oltre alla colorazione delle aree ciclopedonali per aumentarne la visibilità. Prevista anche l’illuminazione a led, nonché "contabiciclette sul percorso per monitorare gli spostamenti". In zona è da tempo in costruzione il sottopasso ciclopedonale che collegherà via Grazia Verenin con via Del Rivo, "superando la barriere della Statale 16".