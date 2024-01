Viabilità, domani giornata da bollino rosso

Inaugura il Sigep senza code, a parte quelle naturali che si sviluppano in entrata al complesso fieristico. C’era da aspettarselo. La partenza del salone di sabato, con il taglio del nastro in tarda mattinata, non ha prodotto ore da incubo sulle strade riminesi. Ciò non significa che sarà un’edizione soft per la viabilità. Già oggi si potrebbe vedere più movimento lungo le strade soprattutto nella parte nord della città. Mentre saranno domani e poi martedì le giornate da bollino rosso. Già senza il Sigep le code in giornate infrasettimanali sono la regola sulla statale 16 nelle ore di punta. Code che si sono verificate anche con l’apertura della maxi rotonda tra la statale 16 e la consolare per San Marino nei giorni scorsi.

A vigilare e intervenire per agevolare i flussi di traffico ci saranno una settantina di agenti della municipale divisi tra i vari turni nell’arco della giornata. Accadrà la medesima cosa martedì con altrettanti vigili posti negli snodi principali della viabilità, da quelli a ridosso della Fiera a quelli della statale 16. Intanto espositori e visitatori sono avvertiti. Gli stessi albergatori presentano ai propri clienti le opportunità offerte da Trenitalia con il potenziamento del servizio. Tutti i giorni in direzione nord dalle 8.05 alle 19,17 ci saranno 26 convogli che fermeranno a Rimini Fiera. Stessa cosa in direzione sud tra le 8,28 e le 19,20. Ci sarà anche il treno Sigep che farà il tragitto tra Cattolica e Rimini Fiera e tra Santarcangelo e la fiera. Al mattino ed anche al pomeriggio corse verso sud e verso nord. Poi ci sono gli sconti fino all’80% del biglietto per Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca per chi andrà al Sigep.