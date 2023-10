Viabilità, le categorie accelerano: "Parcheggio all’ex scuola Filippini"

Un documento congiunto, in tema di viabilità e traffico, da parte delle categorie economiche (Adac, Cna, Confcommerio e Confesercenti) all’indirizzo dell’amministrazione comunale. Il documento è stato siglato dopo numerose riunioni e confronti. "Per le proposte nel breve periodo – si legge – in ambito di parcheggi chiediamo apertura al pubblico del parcheggio retrostante il municipio di piazzale Roosevelt nei giorni di sabato e domenica, a pagamento, e chiediamo di utilizzare parte dei parcheggi per i motocicli presenti nelle vie trasversali al lungomare e destinarli alle auto. Riteniamo si debba destinare l’area denominata Piazzetta delle erbe a parcheggio, anche tramite una gestione della sosta con un sistema automatizzato. Serve il potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale nei punti di ingresso di Cattolica per accompagnare il turista verso il centro cittadino o nei luoghi di interesse. Piste ciclabili: chiediamo l’interruzione della pista ciclabile all’incrocio tra via Del Prete e via Matteotti e realizzazione di una nuova ciclabile che passi in via Fiume. Va eliminata la pista ciclabile di viale Matteotti e via Corridoni per lasciare spazio alla realizzazione di nuovi stalli blu per le auto. Necessaria la realizzazione di una ciclabile in via Carducci in direzione sud-nord così da formare una sorta di anello nelle vie turistiche".

E poi ancora: "Nel medio-lungo periodo – sottolineano le associazioni – proponiamo la realizzazione di un parcheggio a raso nell’area dell’ex scuola Filippini. Riteniamo che la ciclabile di via Del Prete allo stato attuale possa essere sufficiente, mentre andrebbe prevista una ciclabile in direzione sud-nord da realizzare in via Carducci. In questa maniera si avrebbe un migliore collegamento con il lungomare. Condividiamo l’idea di ripristinare il doppio senso di marcia delle auto in via del Prete da via Genova verso vorso Italia, mentre per quanto riguarda via Carducci condividiamo la proposta di implementare una zona Ztl, pur con alcuni accorgimenti: la Ztl dovrebbe essere seralenotturna ed estiva, controllata da telecamere che rilevano gli ingressi, con elementi strutturali di moderazione della velocità del traffico veicolare, trattandosi di una via nella quale sono presenti anche bici ed altri veicoli". Infine: "Parcheggi piazza Repubblica, piazza De Curtis, della Piscina e stazione dei bus: riteniamo che debbano essere integrati con nuove soluzioni. Sarà fondamentale implementare i parcheggi già esistenti migliorandone la segnaletica verticale, quella luminosa e prevedendo l’installazione di pannelli a messaggio variabile sulla disponibilità dei posti liberi. Inoltre, il potenziamento di questi parcheggi di testata dovrà essere corredato da percorsi pedonali e ciclabili luminosi e ben segnalati verso i principali punti di interesse della città. Nutriamo dubbi sull’ipotesi di spostamento del mercato del sabato, e sul futuro della Ztl in zona porto, chiediamo attenzione anche sulla viabilità della zona artigianale".

Luca Pizzagalli