Viabilità più sicura sui percorsi di Talamello

Lavori in corso e già conclusi sulle strade di Talamello per rendere la viabilità più sicura. Dopo le asfaltature e le opere di messa in sicurezza della strada di Ca’ del sarto e del centro storico, a fine luglio, questo mese è toccato alla strada che porta al Monte Pincio, con il manto stradale completamente rinnovato. "Abbiamo fatto una serie di interventi di messa in sicurezza ma anche delle manutenzioni straordinarie come il ripristino di sedi stradali, la pulizia dei fossi e le nuove asfaltature in molte zone del comune _ dice il sindaco Pasquale Novelli _ Dalla strada per il monte Pincio e Cà del sarto, passando per il centro storico e anche nella zona industriale di Campiano, in via Fiume". Parte delle asfaltature sono state realizzate dall’azienda privata Snam, il resto con varie risorse ottenuto da bilancio, per un valore totale di 350mila euro.