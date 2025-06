Viabilità rivoluzionata in centro. Si accendono telecamere e pilomat. Occhio ai divieti, multe da ottobre

Scatta la rivoluzione della viabilità nel centro storico, per ridurre gli accessi e renderlo più sicuro. Dall’1 luglio saranno di nuovo riaccese (dopo 7 anni) le telecamere della Ztl. Sempre dall’1 luglio saranno attivi a tutti gli effetti anche i pilomat, i dissuasori mobili già installati da tempo in vari punti nevralgici. In alcuni punti i pilomat saranno in funzione 24 ore su 24: è il caso di corso d’Augusto, all’altezza dell’incrocio con via Verdi e corso Giovanni XXIII, e di piazza Malatesta. In altri tratti i dissuasori serviranno a impedire l’accesso di notte (dalle 23 alle 6, fino alle 5 mercoledì e sabato) e anche al mattino (dalle 8 alle 13) in coincidenza con il mercato. Seguiranno questi orari i pilomat in corso d’Augusto (agli incroci tra le vie Cairoli e Giordano Bruno e tra le vie Bertola e Serpieri); via Garibaldi (all’altezza di via Venerucci e via Bonsi); via IV Novembre (all’incrocio con via Pani).

L’attivazione dei pilomat imporrà anche alcuni cambiamenti alla viabilità. In alcuni tratti di via IV Novembre e corso d’Augusto sarà consentito il doppio senso di marcia con passaggi a senso unico alternato a velocità molto ridotta, per permettere il transito negli orari in cui i dissuasori saranno in funzione. Questo per andare incontro alle esigenze di residenti e operatori. Durante le prime settimane saranno – spesso – presenti pattuglie della polizia locale, sia per informare sulla nuova viabilità, sia per raccomandare a chi passa con l’auto la massima prudenza.

Da martedì saranno in funzione anche le nuove telecamere del vigile elettronico, che controlleranno gli accessi nella Ztl in centro storico e nel borgo San Giuliano. Sono 13 i varchi presidiati: via Bastioni Meridionali all’incrocio con largo Unità d’Italia (attivo dalle 22 alle 6); via Dante (dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19.30); via XXII Giugno all’incrocio con via Angherà (9-12 e 16-19.30); via Bertani (9-12 e 16-19.30); corso Giovanni XXIII (24 ore su 24); corso d’Augusto prima di via Ducale (20.30-7.30); corso d’Augusto dopo l’incrocio con via Ducale (7.30-20.30); via Castelfidardo (9-12 e 16-19.30); Via Michele Rosa (9-12); via d’Azeglio all’incrocio con via Circonvallazione occidentale (22-6); infine borgo San Giuliano coi varchi nelle vie Marecchia, Trai, Tiberio (24 ore su 24). In questi primi mesi niente sanzioni: chi entrerà nella Ztl pur non avendo il pass riceverà a casa una semplice comunicazione, che lo avvertià di aver fatto un’infrazione. Le multe partiranno a ottobre. Fin qui il Comune ha rilasciato oltre 1.800 nuovi permessi, che si sommano ai 2.523 preesistenti ancora validi.

Manuel Spadazzi