Viabilità, salta il ‘tappo’ a Raibano. Riaperto il ponte di viale Venezia

Riaperto il ponte. I mezzi sono tornati a circolare sul cavalcavia di viale Venezia sull’A14, dopo i lavori che da mesi ormai interessano la viabilità. La chiusura di viale Venezia è stata stabilita per permettere l’esecuzione della rotatoria all’innesto della nuova bretella di collegamento fra viale Udine e viale Venezia nell’ambito delle opere di completamento sulla viabilità connessa ai lavori dell’Autostrada Bologna – Bari – Taranto.

Con il ponte chiuso al traffico, i mezzi pesanti dovevano ricorrere a via dell’Ecologia per arrivare alla zona di Raibano, dove ci sono il termovalorizzatore e la zona artigianale tra Riccione e Coriano.

Un disagio in più per i residenti e tutti coloro che utilizzano la viabilità della zona per transitare da Riccione a Coriano e viceversa. Entrambi i municipi, con il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l’assessore ai Lavori pubblici di Riccione Simone Imola, avevano chiesto il 29 novembre scorso a Società Autostrade di riaprire il ponte alla viabilità entro le feste. Il via libera è arrivato il 22 dicembre, ma per il momento il flusso dei mezzi sarà incanalato su un’unica corsia a senso alternato di marcia regolato da un semaforo.

"Come promesso – dice l’assessore Imola –, a poco più di un mese dal nostro insediamento, abbiamo ottenuto assieme al comune di Coriano, in accordo con la Società Autostrade, l’apertura del traffico sul cavalcavia di via Venezia che collega Riccione a Coriano. Un risultato importante per migliorare la viabilità della zona".