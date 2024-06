Viabilità stravolta dal Tour. Chiuse la Statale e l’A14: ecco i percorsi alternativi: "Evitate di usare l’auto"

Sarà un evento davvero unico, per Rimini, la tappa del Tour de France del 29 giugno. Unico anche per come stravolgerà la viabilità riminese, tra le limitazioni e i divieti imposti dalla corsa. "È importante andare oltre le polemiche sui disagi inevitabili creati dal Tour: parliamo di un evento unico, storico – dicono il sindaco Jamil Sadegholvaad e Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi – Fondamentale sarà la comunicazione, anche ai turisti". L’invito a tutti "non usare l’auto il 29 giugno, per quanto è possibile, e godersi lo spettacolo del Tour sulle strade e al traguardo sul lungomare".

I PRIMI DIVIETI

Prime limitazioni già dal 26 giugno: chiudono il parcheggio di via Chiabrera e un tratto del lungomare di Vittorio, che diventerà poi totalmente vietato al traffico dal 28. Piazzale Fellini (qui sosteranno le carovane pubblicitarie del Tour) sarà chiuso il 29 giugno dalle 10 alle 18. Salta il mercato settimanale a Bellariva. Previsti altri divieti (sul sito del Comune tutte le inforrmazioni).

STATALE E A14 CHIUSE

Le strade attraversate dal Tour, il 29 giugno saranno chiuse dalle 14. Sulla Statale 16, per chi viene da Riccione: alla rotatoria dei vigili del fuoco deviazione obbligatoria su via Varisco, passando dalle vie Macanno e Acquabona si potrà raggiungere la via Coriano. Per chi proviene da nord, alla rotonda di via della Fiera, svolta obbligata in via della Fiera e poi, percorrendo via Flaminia in direzione sud, si potrà raggiungere il sottopasso di via Rodriguez e bypassare il percorso di gara. Chiuso il casello dell’A14 di Rimini sud: in uscita dalle 14, in entrata dalle 15,30 a fine corsa. La Superstrada di San Marino sarà percorribile solo in direzione mare-monte: l’altra carreggiata sarà percorsa dal Tour.

OSPEDALE APERTO

Per garantire accesso e uscita al Pronto soccorso, via Settembrini sarà percorribile su una sola corsia, direzione monte. La carreggiata in direzione mare resterà sempre chiusa, essendo una delle strade su cui transiteranno i corridori del Tour. Sarà creato una sorta di anello.

LA ZONA MARE

Negli ultimi 2 km di tappa (l’arrivo è sul lungomare davanti al bagno 72) saranno istituiti tre varchi – presidiati da forze dell’ordine e organizzatori – per il transito dei pedoni, presso viale Firenze, piazzale Gondar e lungomare di Vittorio. I varchi chiuderanno 15 minuti prima del passaggio delle carovane e 15 minuti prima della gara. Salteranno le corse di tanti bus. Oltre 400 le divise impegnate lungo le strade, insieme a tanti volontari.

Manuel Spadazzi