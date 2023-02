Viabilità stravolta per il maxi cantiere sulla Statale 16

Si appresta ad entrare nella sua fase più complessa, dal punto di vista delle lavorazioni e della gestione della viabilità, la realizzazione della maxi rotatoria all’incrocio tra la Statale e la Consolare per San Marino, uno degli intervisti inseriti nel piano delle opere a carico di Autostrade per l’Italia funzionali a migliorare la viabilità di uno degli assi principali di collegamento della città. Questi lavori comporteranno importanti modifiche alla viabilità, con l’impossibilità a partire dalla sera di venerdì 24 febbraio di collegare la zona monte e la zona mare attraverso la Statale 16 e via della Repubblica.

Contestualmente sarà impedita la svolta a sinistra dalla statale 16 in direzione San Marino, oltre alla svolta in direzione mare (via della Repubblica).