’Viaggiare nel tempo’ questa sera arriva al capolinea

Si chiude stasera alle 21 nella saletta della stazione di Bellaria la quarta edizione degli incontri letterari Viaggiare nel Tempo. "Andremo a conoscere Sabrina – spiegano gli organizzatori – assai emozionata di passare una giornata a Bellaria Igea Marina, la protagonista del romanzo di Marco Giovannelli ’Non sei nata per soffrire’ che ci racconterà la sua storia di donna alla soglia dei cinquanta anni". Giovannelli, nato a Pistoia nel 1964, laureato in Lettere all’Università di Firenze si è sempre dedicato a situazioni di svantaggio: da minori problematici a persone con disabilità fisica e psichica a tossicodipendenti, anziani, profughi e carcerati e dal 2009 e funzionario dell’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego dove si occupa dell’inserimento nel mondo del lavoro di persone con invalidità.