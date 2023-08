Viaggiatore del tempo non si ferma A cent’anni rinnova il passaporto

Non è davvero mai troppo tardi per il viaggio della vita. Non lo è di sicuro per il signor Gino Belacca. Riminese, ancora attivo imprenditore edile, incallito viaggiatore. Segni particolari: cento anni compiuti. Un’età a tre cifre quella del signor Gino che però non gli ha impedito, ieri mattina, di presentarsi davanti agli uffici della Questura, per ritirare il proprio passaporto. A consegnarlo al signor Belacca, non un ufficiale semplice, bensì il questore in persona, con la stessa Rosanna Lavezzaro che ha donato al centenario il suo nuovo passaporto. Il lavoro del signor Gino infatti lo ha portato negli anni a girare tutto il mondo, in particolare in Messico, Canada e Stati Uniti, ma ieri, alla domanda su quale viaggio Gino ricordi con più piacere, il centenario con gli occhi lucidi dall’emozione, ha ricordato il viaggio di nozze in Florida con sua moglie, ormai scomparsa. Il questore Lavezzaro ha infine ricordato a Gino Belacca che il passaporto ha la validità di ’solo’ dieci anni e che perciò lo aspetta per il prossimo rinnovo.

Ma in questi giorni di piena estate hanno tagliato il traguardo dei cento anni anche altri due riminesi, Ottorino Chieregato e Antonio Tognacci, che durante il ponte di Ferragosto hanno festeggiato con una torta e candeline a tre cirfe. Il primo è nato il 14 agosto del 1923, il secondo il 15 agosto dello stesso anno e si sono andati così a unire al nucleo di centenari della città, che arrivano a quota 62 in tutto, con una netta prevalenza di donne (49). Ottorino Chieregato è nato nel 1923 a Ramo di Palo (Lendinara in provincia di Rovigo) ed è residente nel Comune di Rimini da prima della Seconda guerra mondiale. Persona estremamente attiva, ama da sempre la musica, la lirica (frequentava il Teatro Galli prima della sua distruzione) e il modellismo.

Antonio Tognacci invece nasce a Sant’Ermete come ultimo figlio di una numerosa famiglia di mezzadri e, dopo il matrimonio nel 1950 con l’amata Olga, con cui tuttora vive, si trasferisce nel Comune di Rimini, dove nascono i suoi due figli. Contadino, barbiere, calzolaio, un uomo dall’intelligenza vivace e dinamico, cosa che gli ha permesso di affrontare con forza anche situazioni non facili, come la guerra e la deportazione in un campo di lavoro in Polonia.