Viaggio a Parigi per i ragazzi del pattinaggio

Appuntamento internazionale per i ragazzi del freestyle del Pattinaggio Riccione. Per la prima volta ben nove atleti riccionesi sono stati selezionati per il Paris slalom world skate 2023. Ad accompagnarli nella capitale francese sono gli allenatori e la presidente Gigliola Mattei. Gli atleti gareggeranno all’ombra della torre Eiffel. Si tratta di Eric Zaghini, Sara Lodolini, Federica Cutugno, Federico Mainolfi, Andrea Mandolesi, Cecilia Medda, Gioia Bilyk, Lucrezia Morri, Giulia Ugolini. Intanto la presidente lavora "affinché in futuro anche Riccione possa ospitare una manifestazione di tale portata".