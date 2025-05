Viaggio a suon di articoli: "I giovani hanno compreso quanto è importante la corretta informazione"

"Entrare in confidenza col mondo dei media rappresenta un passo verso la capacità di sviluppare una analisi critica delle fonti informative che quotidianamente raggiungono tutti e da varie direzioni". I complimenti per i ragazzi delle scuole medie della provincia sono arrivati ieri anche dagli sponsor presenti alla cerimonia di premiazione. Dal Gruppo Sgr alla Banca Malatestiana, passando per Start Romagna, Mec3, Myo, Consorzio di promozione e tutela della Piadina romagnola, La Cart e Consorzio produttori Latte-Società Agricola Cooperativa.

"Abbiamo letto ogni articolo – assicura Bruno Tani di Sgr – Hanno raccontato tanto, nelle pagine pubblicate, questi ragazzi e sono stati davvero bravi. Hanno parlato anche dei loro problemi, dell’attualità vista attraverso i loro occhi. Grazie a iniziative come questa possiamo capire meglio, da adulti, le esigenze dei nostri ragazzi".

Per Banca Malatestiana presente la presidentessa Enrica Cavalli: "Nuovamente abbiamo creduto in questo progetto quest’anno, lasciano ricordi belli e ti lasciano anche una lezione di vita. Noi crediamo e puntiamo tanto nei ragazzi, sono loro a fare la differenza per il nostro futuro. Hanno fatto un ottimo lavoro".

Fa eco il presidente Alfio Biagini del Consorzio Piadina romagnola: "È bello vedere che i ragazzi si interessano a iniziative di questo tipo. Il futuro è nello loro mani". Per Myo, Donatella Luccaroni: "Sono stati lavori unici. Mi rendo conto dell’impegno messo in questa iniziativa, ma vi servirà sicuramente anche per il futuro, per trovare una professione".

Da Mec3, Elisa Raggini, school and exhibition manager marketing: "Noi portiamo avanti diverse attività con i giovani, e non potevamo aderire a questa iniziativa. Aiuta i nostri giovani a capire qual è la vera comunicazione e la vera informazione".

Per Start Romagna ha infine commentato il presidente Roberto Sacchetti: "Abbiamo deciso di sostenere il progetto per stimolare fra gli studenti una riflessione sul valore e il rispetto del bene pubblico. Il mondo della scuola rappresenta il nostro principale bacino di passeggeri. Tre istituti si sono cimentati nella produzione di articoli sul progetto legato alle regole da rispettare a bordo degli autobus. Li abbiamo esaminati con una nostra commissione e abbiamo consegnato un premio aggiuntivo. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro".

r. c.