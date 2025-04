Viaggio acustico tra musica e spiritualità con Patrizia Cirulli

Venerdì alle 21, il teatro Malatesta di Montefiore Conca ospiterà il concerto di Patrizia Cirulli, che porterà sul palco il suo ultimo lavoro discografico, Il Visionario (Francesco d’Assisi). L’ingresso sarà a offerta libera e non è necessaria la prenotazione. Ad accompagnare la cantautrice saranno Marcello Peghin alla chitarra, Maria Vicentini al violino e Paolo Zuddas alle percussioni. L’evento è organizzato dall’Accademia Distretto Della Musica Aps e dal Comune di Montefiore Conca. L’album è un raffinato omaggio a L’infinitamente piccolo di Angelo Branduardi, opera che diede voce musicale ai testi delle Fonti Francescane. In questa rilettura in chiave acustica, Patrizia Cirulli restituisce con sensibilità e profondità l’essenza della poetica di San Francesco, intrecciando suoni essenziali e atmosfere evocative.