Viaggio annullato per 40 riminesi

Annullato il viaggio di un gruppo di riminesi in Israele. Formata da una quarantina di persone, la comitiva sarebbe dovuta partire lunedì il 16 ottobre per il pellegrinaggio in Terra santa. Il viaggio era stato organizzato dall’agenzia specializzata Ariminum travel e sarebbe durato una settimana. "Non appena sono arrivate le prime notizie degli attacchi di Hamas – dicono dall’agenzia – il viaggio è stato cancellato. Era inevitabile". Al momento non ci sono in Israele altri gruppi di turisti partiti da Rimini con i viaggi organizzati da Ariminum.