Viaggio con Stefano Mazzotti tra le meraviglie della natura

Stefano Mazzotti sarà protagonista domani a Rimini della rassegna Libri da queste parti. Alla sala della Cineteca presenterà il libro Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo, in dialogo con Riccardo Santolini. Zoologo, docente di biologia evoluzionistica all’università di Ferrara e direttore del Museo civico di storia nnaturale di Ferrara, Mazzotti nel volume racconta le ricerche condotte in luoghi di spettacolare ricchezza: dal Borneo alla Papua Nuova Guinea, dalla catena himalayana al bacino del fiume Mekong, dalle isole dello Sri Lanka e del Madagascar fino alle montagne della Tanzania, alla scoperta di nuove specie di animali e piante. Una varietà sorprendente di specie – il cui numero è ancora oggi un mistero – che convivono sul nostro pianeta e che rischiano di scomparire prima ancora di essere scoperte. Sarà un’occasione di conoscenza scientifica, ma anche di riflessione su un tema cruciale che interroga la nostra società, chiamato a impegnarsi per la preservazione di questa diversità, che è fondamentale per la nostra stessa sopravvivenza. L’incontro inizierà alle 18.