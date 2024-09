Viaggio dell’anima con Dolcenera: l’artista in concerto all’arena

All’arena Francesca da Rimini proseguono i concerti della seconda edizione del festival Rim - Rimini in musica. Domani sera alle 21.30 sarà Dolcenera a scendere nell’arena. Un ‘one woman show’, in cui l’artista salirà un palco esibendosi come solista al pianoforte, in un dialogo interiore raccontato attraverso i brani della carriera. Una combinazione sapiente di parola, gestualità, musica, vocalità e suono che passa attraverso i tasti bianchi del pianoforte e si disperde tra il pubblico. Dolcenera porta sul palco il suo ultimo lavoro in studio, Anima mundi, un viaggio che rappresenta in modo filosofico gli elementi che costituiscono la vita (terra, acqua, fuoco, aria, etere), di cui l’artista ne descrive l’anima e l’essenza. Uno spettacolo introspettivo e solitario, nel quale Dolcenera proporrà la sua musica con sfumature rock e blues. L’artista pugliese ha iniziato la sua carriera nel 2002, pubblicando in totale nove album ed altrettanti singoli. Dall’inizio dell’anno è in tour con Anima mundi piano recital, che l’ha vista protagonista sui palchi di teatri ed arene. Ad aprire la serata domani sera saranno Deva e Giancarlo Prandelli. Gli appuntamenti del festival Rim - Rimini in Musica continuano venerdì con l’esibizione di Leo Gassman, poi il gran finale sabato con il Concerto grosso dei New Trolls.

f.t.