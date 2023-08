Viaggio di nozze a Cattolica, coppia premiata in Comune

La sindaca Foronchi ha premiato Elisabeth Densing con la pergamena "Amici di Cattolica". La turista, di origine tedesca, ha scelto Cattolica per il proprio viaggio di nozze assieme al neo sposo Andreas. La famiglia della signora Densing trascorre le proprie vacanze in città da 31 anni e anche in questa occasione, lei non ha avuto alcuna esitazione, e ha preferito Cattolica ad ogni altra meta. "Sono molto affezionata alla città, è il luogo ideale per il mio viaggio di nozze".