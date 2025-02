Viaggio in disco al ritmo degli anni ’90

Con l’arrivo del weekend in Riviera si accendono anche le luci delle discoteche. Dalle colline fino al mare, le notti più lunghe della settimana stanno per arrivare. Tanta musica, di ogni genere: la parola d’ordine sarà divertimento.

Si parte stasera dal Byblos di Misano con La cena musicale divina. I cancelli si aprono alle 21, fino a tarda notte, per un tuffo nel passato attraverso un mix esclusivo anni ’80 e ’90. Man mano che la notte avanza, il ritmo si trasformerà per dare spazio ai dischi in vinile della house music di quegli anni, aggiungendo così un tocco fashion e un’atmosfera glamour.

Al Peter Pan di Misano sabato sera vuol dire una sola cosa: Vida Loca. La serata più famosa del locale farà ballare i suoi ospiti tra il reggaeton, l’hip hop e l’house più esclusiva d’Italia. Prima della serata sarà possibile anche cenare su prenotazione.

Stasera la musica si alza anche dalle parti di Rimini con l’Altromondo. Stasera va in scena Pull Up, una notte imperdibile, tra le più famose della scena urban italiana. Dai beat travolgenti della drill ai ritmi irresistibili dell’afro, passando per la dembow, la trap americana e l’intramontabile hip hop old school. Pull Up porta in consolle una ricerca musicale maniacale per un’esperienza sonora che farà ballare fino all’alba.

Al Frontemare di Rimini questa sera tornano gli anni ’90 con il Live show dinner e dj set. Appuntamento con la cena di carne o di pesce accompagnata da uno spettacolo unico. A fine cena i tavoli faranno spazio alla pista da ballo con ’Voglio tornare negli anni Novanta’ per un viaggio unico nell’ultima decade del secolo passato.

Al Bikini di Cattolica la musica parte al ritmo di Dj NIf con una selezione che spazia tra techno, house, electro e new beat. Una serata a ritmo dei successi che l’hanno portato ad essere una presenza costante nei club europei. Al suo fianco, Luca Piermattei, pronto a rispolverare il suo repertorio dalle sfumature vintage.