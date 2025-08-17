Viaggio nel cuore della notte . Liturgie, glitter e voglia di apparire

La notte è un viaggio che inizia in collina e finisce sotto una piramide illuminata. Tre tappe, tre mondi che sembrano lontani ma che si toccano nello stesso buio: Villa delle Rose a Misano, Space e Cocoricò a Riccione. Questo il menù della nostra serata di Ferragosto. Basta seguirne il ritmo per scoprire come cambia il volto della Riviera quando il sole cala e la musica prende il controllo. Il primo suono non è una cassa che batte, ma il rumore secco di una bottiglia che si svuota sull’asfalto.

Nel cortile della Villa delle Rose un buttafuori intercetta ragazzi accovacciati vicino alle auto: l’alcol portato da casa viene rovesciato a terra, il rito si ripete con altri gruppi. È il segnale che la festa sta per partire. L’età media qui è bassa, corpi ancora giovani che tentano pose da adulti. Ragazze in tubini neri e stivali texani, maschi in camicia bianca stirata di fresco, tutti con l’Iqos tra le labbra. Dentro, all’una, la discoteca è già murata, la gente non balla, scruta, beve, prende posizione. Quando alle due e venti entra in scena Il Pagante, la Villa esplode. Una striscia di telefoni illuminati si alza verso il cielo: l’aria manca, le spallate aumentano, i camerieri sfilano con bottiglie luminose e la pista diventa una sauna profumata di eau de toilette.

Ma il viaggio continua: alle tre si approda allo Space di Riccione. Altro mondo, altra liturgia. Non si balla: si deve apparire. Tavoli e bottiglie di champagne esibite come medaglie. Le paillettes vincono sui tubini neri, i tacchi affondano più nei privè che sulla pista. Dalle balconate lo sguardo cala sui pochi che provano a muoversi, ma qui conta farsi vedere, non lasciarsi andare. Eppure, nonostante la stanchezza e il sudore che scivola sulla pelle, tutti aspettano lui: Andrea Damante, lo attendono come un messia da consolle. E quando finalmente sale sul palco, il club esplode: lo status lascia il posto al ballo. Poi, il richiamo. Uscendo dallo Space, basta girare l’angolo per sentire il battito della Piramide.

Cinquecento metri e la Riviera cambia di nuovo pelle: dalla commerciale alla techno più cupa. Alle quattro e mezza il Cocoricò si mostra in tutta la sua essenza. Qui si balla a ritmo di East and Dubs. La luce fioca disegna volti stanchi, qualcuno a torso nudo, altri con occhiali da sole che servono a nascondere le occhiaie. Verso le sei il sole inizia a fare capolino dal mare, illuminando la pista che fino a pochi minuti prima era immersa di fumo e buio. Una ragazza balla da sola tra la folla, libera, con un drink in mano e i capelli che ondeggiano a ogni passo. E’ l’immagine più pura del divertimentificio della Riviera. Infine ci si prepara alla discesa verso il mare. Guerrieri che conservano addosso la propria armatura di sudore, tatuaggi e glitter ormai colati, si muovono a bordo strada. Villa, Space e Cocco sono più di tre discoteche: sono città dentro la città e la Riviera balla così, oscillando tra l’ossessione di apparire e il bisogno di perdersi. Federico Tommasini