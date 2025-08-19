Viaggio nel nuovo parcheggione: "Lo apriremo la prossima estate. Ora i lavori marciano senza intoppi"

Un viaggio nel cuore del cantiere. Per far vedere che punto sono i lavori del maxi parcheggio interrato in piazza Marvelli, certo. Ma anche per mettere a tacere le voci di nuovi, presunti ritardi dell’intervento. Per questo Jamil Sadegholvaad ha voluto ieri pubblicare il video del sopralluogo fatto nel cantiere, mostrando quella parte dei lavori non visibile da fuori. Perché "chi passa in piazza Marvelli a piedi, in bici, in macchina, non può percepire fino in fondo quello che sta succedendo". A ’svelare’ la situazione ci ha pensato allora il sindaco filmando la visita al cantiere. "È una delle opere più importanti della nostra città degli ultimi anni – rimarca Sadegholvaad – Un grande parcheggio con oltre 300 posti auto, su due livelli interrati, più altri 200 stalli per le moto in superficie". I lavori "corrono a ritmo spedito per centrare l’obiettivo: aprire il parcheggio entro I’estate 2026 – fa il punto Sadegholvaad – E subito dopo, nell’autunno del prossimo anno, partiranno i lavori per riqualificare la piazza" col nuovo belvedere. Insomma: il conto alla rovescia per il tanto atteso ’parcheggione’ in zona mare può cominciare.

I lavori sono iniziati nel maggio 2024, con mesi di ritardo a causa del contenzioso (arrivato fino al Consiglio di Stato) tra le aziende che avevano partecipato alla gara e il Comune. A rallentare il cantiere appena partito era stata poi, nel novembre del 2024, la scoperta del vecchio ponte sulla fossa Patara. Tra imprevisti e ritardi, il cantiere non si è quasi mai fermato "e ora – assicura il sindaco – marcia a ritmo spedito". È stata realizzata tutta la parte strutturale dei diaframmi, sono stati montati i pilastri e i pali di fondazione. Già scavato circa il 40% dell’area destinata al parcheggio, sono in corso le opere di impermeabilizzazione e la realizzazione dei solai dei due piani interrati. Da settembre a dicembre gli scavi del restante 60% dell’area di sosta, il completamento delle strutture orizzontali, la costruzione dei vani scala e ascensore e i lavori di predisposizione degli impianti. Gli ultimi 6 mesi del cantiere, da gennaio a giugno 2026, "serviranno a ultimare i vari impianti (antincendio, ventilazione, automazione, videosorveglianza) e a sistemare l’area in superficie, destinata alla sosta di circa 200 moto". Ultimato il parcheggio, nell’autunno 2026 partirà il cantiere per il nuovo belvedere in piazza Marvelli. Un’opera imponente, con cui Sadegholvaad vuole lasciare il segno nel suo primo mandato. E costosa: la spesa finale è di circa 12,6 milioni di euro. Il Comune ha ottenuto un significativo contributo statale tramite il Fondo sviluppo e coesione infrastrutture, che impone però entro il 31 dicembre 2025 il completamento dell’80% dei lavori.

Manuel Spadazzi