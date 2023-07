Viaggio nella Bellaria che fu coi dettagli di una vacanza

Nella cornice della Torre Saracena, in via Torre 75, stasera alle 20.30 partirà la nuova mostra "Dettagli di una vacanza. Percorso visivo tra miti, riti e figure della villeggiatura a Bellaria Igea Marina". Nel viaggio, Bellaria è simbolo dei cambiamenti che hanno investito l’Italia a partire dalla fine dell’Ottocento, quando le prime comunità di agricoltori e pescatori scoprirono una nuova vocazione turistico balneare. Nel secolo scorso il mare non era considerato luogo di villeggiatura, fino a quando la medicina ne esaltò le proprietà terapeutiche. Da qui, la nascita dei primi capanni sulla spiaggia e dei villini, poi divenute pensioni. Ma è nel secondo dopoguerra che si consolidò il fenomeno delle vacanze di massa legato al boom economico, alla voglia di benessere dopo anni bui. La riviera romagnola diventò così il luogo in cui riposarsi e divertirsi.

"Dettagli di una vacanza" fa dunque appello alla memoria collettiva della vacanza romagnola in un percorso di sensibilizzazione del visitatore. Cosa è cambiato in questi anni? Come si sono evoluti i costumi e le abitudini? Domande a cui l’esposizione cerca di dare una risposta avvicinando il visitatore. I documenti esposti provengono dall’archivio del Laboratorio di Documentazione e Ricerca Sociale del Comune di Bellaria Igea Marina, custodito presso la Biblioteca Comunale ’Alfredo Pazzini’. Il Laboratorio nasce nel 1990 come centro di studi, ricerche, promozione culturale legato alla storia, alla cultura e ai modi di vita locali, cercando di identificarne i tratti più originali. L’allestimento sarà visitabile tutte le sere tranne il lunedì, dalle 20.30 alle 22.30, sino al 13 agosto. Due le visite guidate di un’ora in programma: una questa sera, ed una martedì 8 agosto alle ore 20.30.

Aldo Di Tommaso