Viaggio nella musica di Hollywood. Sul palco l’orchestra Senzaspine

La musica di Hollywood protagonista del nuovo concerto della Sagra musicale malatestiana. Domani (sipario alle 21) al teatro Galli si esibirà l’orchestra Senzaspine con Da Gershwin a Zimmer. Un viaggio sinfonico nel cinema di Hollywood. Il concerto sarà un omaggio ad alcuni tra i più grandi compositori del cinema proponendo un programma che attraverserà un secolo di colonne sonore.

La serata si aprirà con a suite orchestrale tratta da The Sea Hawk (1940), che evoca l’epica delle cinema con un linguaggio musicale che affonda le sue radici nella grande tradizione tardo-romantica europea. Seguirà Rhapsody in blue, uno dei capolavori di George Gershwin, interpretato dall’eclettico pianista Pietro Beltrani. L’opera, composta nel 1924, divenne ben presto simbolo della musica statunitense e fu consacrata poi anche da Hollywood, grazie all’omonimo film uscito del 1945.

La seconda parte del concerto invece accompagnerà il pubblico al teatro Galli in un viaggio tra alcune delle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema contemporaneo: la Star Wars suite di John Williams, le musiche di Howard Shore per Il Signore degli Anelli, infine quelle composte da Hans Zimmer per Pirati dei Caraibi. Un secolo di musica di cinema hollywodiano interpretato dalla virtuosa orchestra Senzaspine, innovativa e affermata formazione del panorama sinfonico italiano.

Un’orchestra capace di esplorare, come poche altre, il legame tra la musica colta e la cultura popolare, in un concerto che celebrerà le colonne sonore come espressione artistica di assoluto rilievo. A dirigere la formazione bolognese domani sera sarà Tommaso Ussardi, fondatore e direttore (nonché presidente) dell’orchestra Senzaspine. Ci sono ancora diversi posti disponibili per il concerto al teatro Galli. I biglietti possono essere acquistati sia online, su www.vivaticket.com, sia direttamente al botteghino del teatro: per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0541.793811 o scrivere all’indirizzo mail biglietteriateatro@comune.rimini.it

Dopo l’appuntamento di domani sera con l’orchestra Senzaspine, sarà a dicembre l’ultimo concerto sinfonico di questa 76esima edizione della Sagra musicale malatestiana. L’11 dicembre a Rimini tornerà Jordi Savall: dirigerà Les Musiciennes du Concert des Nations, l‘ensemble tutto al femminile che riunisce 20 giovani e talentuose musiciste, provenienti da 8 paesi.